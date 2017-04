Ons team van speeldag 26 in de Super League: Standard, Anderlecht en Heist baas

Doelvrouw

In doel posteerden we deze week Diede Lemey. Ze hield thuis tegen Gent haar netten schoon op de kansjes die de Buffalo's kregen en zorgde zo voor een belangrijke driepunter voor haar team, al is het vooral Standard dat profiteerde op weg naar de titel.

Verdedigsters

Drie speelsters posteren we voor deze speeldag in de verdediging. Jaques was net als vorige week zowel verdedigend als aanvallend van waarde voor Anderlecht en scoorde een elfmeter, terwijl Deloose flitsende dingen liet zien op links. Op rechts toonde ook Van Den Abbeele grinta, maar Van Bavel was voor Heist erg sterk.

Middenveld

Het middenveld dan, waar we vooral Standard zagen gloreren. Biesmans en Appermont toonden meer dan hun waarde bij Standard, op de flanken hebben we met Wijnants nog een derde Rouchette. Heiremans maakte er dan weer vijf(!) voor Heist, terwijl De Haes op de flank ook haar duit in het zakje deed.

Aanvalsters

Voorin zagen we vooral dat de échte spitsen bij de meeste ploegen tegenwoordig out zijn en dus niet kunnen scoren. Maar met enkele pivots die vaak voor doel opduiken, kunnen scoren en assists geven en met hun rug naar doel belangrijk zijn voor hun ploeg is ook niets mis. Dat bewijzen Van Eynde en Van Kerkhoven toch op speeldag 26.

Het team ziet er dan als volgt uit: