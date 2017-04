Tine De Caigny legt uit waarom ze terugkeerde naar BelgiÃ«

De Caigny vertrok deze zomer van Lierse naar Noorwegen, maar keerde na enkele maanden op haar stappen terug. “Ik ben blij terug in België te kunnen spelen. Ik ben terug dichter bij mijn familie en vrienden, dat doet wel deugd.”

Toch is dat niet de (enige) reden waarom De Caigny terug kwam: “In Noorwegen kon ik als prof leven, maar had ik tussen de trainingen door eigenlijk weinig om handen. Ik besefte dat ik meer wilde dan dat en toch ook eerst een diploma wilde halen.”

“En dus ben ik teruggekomen naar België en gaan studeren. Ik doe momenteel lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie, want ik wil leerkracht worden. Noorwegen was een hele ervaring en zeker geen negatieve, want ik heb er veel bijgeleerd.”

Ook dat een stap naar het buitenland te vroeg kwam? “Misschien wel, ja. Wat als ik een blessure zou tegenkomen en niets heb om op terug te vallen? Maar ik geef zeker niet op en na mijn studies wil ik zeker terug een stap naar het buitenland zetten. Maar dat is voorlopig toekomstmuziek.”