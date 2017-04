Flames in het buitenland onder stoom: doelpunt Onzia, belangrijke assist Van De Putte Tweet door Redactie



Foto: © photonews In het buitenland kwamen op zaterdag alvast 1 Flame in actie. En ze toonde meteen haar belang voor haar team. Lorca Van De Putte kwam met Kristianstads voor de derde keer dit seizoen in actie. Na een 0 op 6 was het belangrijk om eens uit te gaan pakken met een driepunter, temeer degradatiezorgen dit jaar te vermijden. Het zou lukken bij Limhamn Bunkeflo. Uiteindelijk werd het een 0-3 zege voor Van De Putte & co, die ook tekende voor een assist. Chikwelu en twee keer Edgren zorgden voor de doelpunten. Op vrijdagavond speelden Lenie Onzia (Twente) en Ajax (Philtjens) al hun tweede wedstrijd in de play-offs. Beiden wonnen: Twente met 5-0 van Ado, met een doelpunt van Onzia en Philtjens met 1-0 tegen ADO. In de stand heeft Ajax nog steeds vijf punten voorsprong op Twente, terwijl PSV en ADO nu al op 13 punten staan en zo niet meer kunnen kampioen worden. De komende weken staat een dubbel duel tussen de Tukkers en de Ajacieden op het programma.

