Wat deden de Flames van de toekomst tegen Engeland?

In een vriendschappelijk toernooi in Italië gingen de Flames de strijd aan met de Europese top. In een week moesten ze liefst vier keer aan de bak.

Na een 4 op 9 in de groepsfase was er nog een plaatsingswedstrijd om plek 5 in italië te spelen. Daarin werd uiteindelijk zwaar verloren van Engeland. Jayhmat (2 keer), Pork, Hartley, Salmon en Pike zorgden voor een zware 0-6.

In de finale won de USA met 4-0 van Italië, het brons ging naar Mexico (5-3 winst tegen Duitsland). Voor de Flames van de toekomst een mooie manier om zich verder voor te bereiden.