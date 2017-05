De 'Winfies' of 'Titelfies'?

De voorbije weken en maanden mochten we heel veel winfies ontvangen. Maar ook nu het seizoen ten einde is, willen we nog graag een extra inspanning leveren.

Ook alle foto's of andere zaken te maken met titelfeestjes zijn zeker welkom bij onze redactie en dan bundelen we die ook nog even graag in deze rubriek. Ook vanop de zomertoernooien mogen jullie overigens zaken naar ons doorsturen.