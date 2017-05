Onze toppers van de week in de Super League Tweet door Aernout Van Lindt

door

Foto: © Robert Absolonne Het nieuwe seizoen in de Super League gaat nu écht de laatste rechte lijn in. Hoog tijd dus om even terug te blikken op de voorbije speeldag. Met de meest opvallende, positieve zaken. Standard Bam, Standard zit nu op één enkele overwinning van de titel. Gewoon de klus nog klaren tegen Tienen (niemand die verwacht dat dat nog een probleem kan worden) en de zoveelste titel op rij mag gevierd worden. Het toont nogmaals aan dat de Rouchettes dit jaar erg regelmatig presteerden. Zonder de forfaitnederlagen in het begin van het seizoen was de titel nu al binnen. Heist Maar Heist deed wel flink zijn best om roet in het eten te gooien van de dames uit Luik. Voor de tweede keer op rij werd het een overwinning met amper een doelpunt verschil voor Standard. Heist deed Standard in de tweede helft bijwijlen schudden op de benen. Het toont nogmaals aan dat de verschillen in de Super League niet altijd zo groot zijn. Genk En dan is er nog de prestatie van de KRC Genk Ladies, die (enigszins verrassend) gingen winnen bij Gent. Met oog op de play-offs van volgend seizoen een opsteker voor de Limburgers. In 2017 toont Genk af en toe zijn beste vorm. Nu nog een constante zoeken in de prestaties en in het volgende seizoen kunnen ze écht voor de knikkers meespelen.

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@voetbalkrant.com.