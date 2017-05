UEFA gaat experimenteren met strafschoppenreeksen op EK vrouwenvoetbal Tweet door Redactie



Foto: © photonews De Belgian Red Flames worden komende zomer mogelijk een van de eerste teams die iets nieuws mogen uitproberen: een nieuw systeem van penalty's trappen. De UEFA keurde een nieuw reglement goed wat betreft de manier van penalty's trappen in een penaltyreeks. Tot nu toe was dat telkens beurt om beurt, maar dat zou dus kunnen wijzigen. Op het EK U17 bij jongens en meisjes volgt aanstaande week de eerste test, maar ook op het EK aankomende zomer in Nederland met de Belgian Red Flames zal er worden getest. De nieuwe reeks zou er dan als volgt uitzien: ABBAABBAAB. Op die manier zou de ploeg die mag beginnen een deel van zijn voordeel moeten kwijtraken.

