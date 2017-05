Oranje begint prima op EK U17

Op speeldag 1 moesten ze voorbij Noorwegen raken en dat lukte ook. Het werd uiteindelijk 3-1, met dank aan doelpunten van Wilms, Casparij en Ter Beek.

Tvedten scoorde terug, maar verder dan 1-3 kwamen de Noren niet meer en zo zijn de Oranje Leeuwinnen erg goed aan het toernooi begonnen. In dezelfde groep won Engeland van Ierland met 5-0.

In de andere groep spelen Spanje en Duitsland later nog tegen elkaar, dankzij Malard won Frankrijk alvast van het thuisland: 2-1. Het wordt nog een leuk toernooi in Tsjechië.