U kan het verschil maken: schrijf je in voor de busreis naar bekerfinale

Dit is ons Team van de Week! De topper tussen AA Gent en Anderlecht baarde dan wel een muis, toch was ook daar inspiratie voor het Team van de Week te vinden. Uiteraard zetten we de goeie prestaties va...

Onze mening: Reviewcommissie heeft dubbel werk met spelers van Standard, Club Brugge, Zulte Waregem, Eupen, Mechelen, ... De Reviewcommissie komt vandaag meer dan waarschijnlijk samen om speeldag 5 én speeldag 6 in de play-offs van de Jupiler Pro League onder de loep te nemen. We zijn benieuwd...

Heeft Club Brugge een probleem-Butelle? Preud'homme reageert fel Club Brugge won maandagavond met 2-1 van Zulte Waregem. Blauw-zwart speelde een puike partij, maar kwam ook twee keer goed weg toen een doelpunt van de tegenstander werd af...

'Liverpool vreest vertrek van Coutinho en richt pijlen daarom op topper van... Real Madrid' Liverpool is goed op weg om een ticket voor de Champions League in de wacht te slepen. De ploeg van Jürgen Klopp prijkt momenteel op de derde plaats in de Premier League, e...

Rotariu legt uit waarom hij na zijn doelpunt in de armen van Preud'homme vloog Dorin Rotariu maakte maandagavond opnieuw een goede beurt bij Club Brugge. De Roemeense flankaanvaller deed zijn werk, pakte uit met enkele goede acties én maakte zijn eers...

Dader van incident met dodelijk afloop in Anderlecht gevat Bijna veertien dagen geleden vond er in het Constant Vanden Stock-stadion een incident plaats met dodelijk afloop. De 55-jarige Guy Mertens overleed nadat hij een kopstoot ...

Jankovic praat over waar het misliep bij Standard: "Ik hoop dat het bestuur nu gaat reageren" Aleksandar Jankovic heeft voor de eerste keer sinds zijn ontslag gepraat. En de voormalige coach van Standard is bij Le Grand Debrief geen enkele vraag uit de weg gegaan. W...