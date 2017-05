KBVB roept op: kom naar die bekerfinale, Het belooft een spannende wedstrijd te worden!

Op 13 mei gaat de bekerfinale bij de vrouwen namelijk door in Mechelen. Anderlecht is momenteel nog leider in de Super League, AA Gent volgt op zeven punten met een match minder gespeeld. Standard wordt echter vrijdag meer dan waarschijnlijk kampioen als het wint in Tienen.

Vanuit Gent vertrekt al minstens 1 bus met fans richting Mechelen, vanaf heden kan u ook tickets kopen voor deze leuke wedstrijd Achter de Kazerne via de webstek van de KBVB.

"Op zaterdag 13 mei 2017 vindt de finale van de Beker van België vrouwen tussen RSC Anderlecht en KAA Gent plaats in het stadion van Yellow Red KV Mechelen (Kleine Nieuwedijkstraat 53, 2800 Mechelen). Het belooft een spannende wedstrijd te worden!", klinkt het bij de KBVB.