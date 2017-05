Kluisbergen kampioen ... en einde verhaal: "Stank voor dank" versus "Onbegrijpelijk"

Het bestuur van de club heeft na het kampioenschap namelijk aangegeven niet te willen doorgaan met coach Geert Vanalderwierelt. En die lag wel degelijk erg goed bij zijn speelsters, want de voltallige selectie heeft nu beslist ook te stoppen.

Het team gaat integraal naar Avelgem, waar ze volgend jaar aan de bak zullen gaan in de West-Vlaamse provinciale reeksen. Een opmerkelijke keuze, maar de enige optie voor de speelsters – die beklemtonen het uit vrije wil te doen.

Voorzitter Paul Bilau haalt op zijn beurt dan weer uit in Het Nieuwsblad: “Dit is stank voor dank. We ontsloegen Geert pas na het kampioenschap, omdat we hem dat niet wilden ontnemen. En we hebben heel veel gedaan voor onze beide vrouwenteams de voorbije jaren.”