“Ik heb al een flink aantal jaren bij Standard op de teller en ik heb toch ook al mooie avonturen mogen meemaken met de Rouchettes. We strijden ook elk jaar opnieuw voor de prijzen en dat is zeker erg aangenaam”, aldus Biesmans.

Bij Standard hoort ze stilaan tot de ervaren rotten. “Samen met Aline en Imke zijn we stilaan echt ouder dan de jonkies, dat klopt. Of we hebben meer ervaring in de Super League. Voor mij is dat ook belangrijk om daar in te groeien, die stap moet ik ook nog zetten.”

En wenkt na het EK het buitenland? “Ik weet niet wanneer ik naar het buitenland zal vertrekken, maar ik wil die stap graag ooit zetten. We zien wel wanneer er zich iets moois aandient, maar tot dan wil ik ook in en bij België dingen neerzetten.”

We willen van de gelegenheid gebruik maken om Biesmans meteen ook een gelukkige 23e verjaardag te wensen.