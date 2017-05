Gent tankt vertrouwen richting bekerfinale Tweet door Redactie



Foto: © Louis Evrard Ook voor Heist en Gent zit de Super League erop. In een leuk duel werden de laatste punten aan de Buffalo's toebedeeld. En zo tankt Gent vertrouwen voor de bekerfinale. Zaterdag 13 mei spelen Gent en Anderlecht tegen elkaar om de knikkers en de Beker van België, op de laatste speeldag in de Super League stond Gent tegenover Heist. Anderlecht was bye. De Gent Ladies kwamen sterk uit de startblokken en via Marie Minnaert leverde dat al snel de 0-1 op. Daarna bleef het lange tijd een vrij gesloten wedstrijd, al waren er kansen genoeg om de score uit te diepen. Dat gebeurde pas tien minuten voor tijd via Elke Van Gorp. Gent eindigde door de overwinning als derde in de stand, op vier punten van kampioen Standard en ... Anderlecht.

