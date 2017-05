KRC Genk Ladies kloppen OH Leuven met dank aan ... Tweet door Redactie



Foto: © ladiesgenk/davyrietbergen De KRC Genk Ladies en OH Leuven hebben het seizoen afgesloten tegenover elkaar. Het leverde een krappe thuiszege op voor de Limburgers. De KRC Genk Ladies wilden met oog op volgend seizoen nog eens laten zien dat zij wel degelijk tot de top-4 van het land behoren. Tegen de Leuvenaars was het dit seizoen al twee keer foutgelopen, een derde keer was uit den boze. En het zou ook niet gebeuren, want Genk hield de punten in Limburg. Met dank aan een doelpunt van Calleeuw ergens halfweg de eerste periode. De bezoeksters probeerden nog iets terug te doen, maar slaagden daar niet meer in. Genk eindigt het seizoen met 37 punten op plek 4, volgend seizoen zal dat meer dan waarschijnlijk recht geven op play-off 1.

