Freestyler op bezoek bij Noorse VV - erg leuke beelden

Het was een prachtige dag, waarbij ook freestyler Martijn Debbaut speciaal naar Kapellen kwam om iedereen uit te dagen. De speelsters konden veel bijleren, de coaches werden een keertje op hun plaats gezet.

Van het evenement op de meisjesdag werden ook enkele beelden verzameld die via de sociale media werden gedeeld. We laten die graag ook even op jullie los.

Noorse is een voetbalclub met erg veel meisjes binnen de jeugdwerking. De verengiging groeit steeds door en is daar ook bijzonder trots op. Terecht ook wel!