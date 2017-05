Immens verschil: Vrouwen Standard doen in een match wat mannen niet in vier maanden kunnen

Via play-off 2 had ook Standard zich nog kunnen plaatsen voor Europa, maar ook tegen STVV liep het fout met een 1-0 nederlaag. De kans dat de Rouches nog hun groep in play-off 2 gaan winnen is daardoor helemaal onbestaande geworden.

Opmerkelijk ook: in 16 wedstrijden in 2017 scoorden de Rouches amper 15 keer, minder dan een keertje per wedstrijd dus. Een erg laag gemiddelde.

Dan doen de vrouwen het veel beter, met zo maar eventjes 17 doelpunten ... in een wedstrijd. Met de 0-17 in en tegen Tienen werden ze afgelopen vrijdag kampioen.