Aan de macht: school kiest voor vrouwen om naar internationaal toernooi te gaan in plaats van jongens

Foto: © Leo Stolck Het vrouwenvoetbal zit in de lift, zoveel is duidelijk. Ook in Kortrijk hebben ze dat nu doorgekregen. Al is het niet meer dan logisch: wie ongeslagen blijft, moet wel de beste zijn? In een Kortrijkzaanse school van Don Bosco kan men elk jaar een aantal mensen afvaardigen om de kleuren van de school te verdedigen op de salesiaanse spelen. Dat internationaal toernooi tussen de scholengemeenschap van Don Bosco zal dit jaar een speciale afvaardiging krijgen vanuit Kortrijk. Daar heeft men namelijk beslist om een meisjesteam af te vaardigen voor het zaalvoetbal. Dat weet Het Nieuwsblad. Erg opmerkelijk is het misschien niet, want het team is al drie jaar ongeslagen in België en won ook al Vlaamse bekers en titels. Nu mag het dus ook internationaal aan de bak. Knap!

