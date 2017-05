Schoenmakers neemt afscheid van het voetbal met titel:

“Ik was nog maar 80% fit, maar de coach had aangegeven dat ik de laatste vijf minuten zou mogen spelen als de stand gunstig was. Dan was het mooi dat je met het team op die manier toch nog kan meespelen en meefeesten achteraf. Het was echt om het seizoen en mijn carrière af te sluiten, om het voetbal vaarwel te zeggen", aldus Schoenmakers in gesprek met Voetbalkrant.com.

De Nederlandse legt uit: “Ik ben aangenomen als algemeen militair arts. Zes jaar lang heb ik voetbal kunnen combineren met studies geneeskunde. Dat was soms ook zwaar, maar waar een wil is, is een weg. Nu is het tijd om vaarwel te zeggen aan het voetbal. Bij de militaire ploeg van Nederland zal ik misschien nog wel voetballen, maar dat is natuurlijk niet hetzelfde.”

“De speelsters ga ik allemaal missen. Dit jaar hadden we zo’n hecht team. We hadden heel veel jonge speelsters, maar misschien wel het meest hechte team ooit. Zeker die jonge speelsters: in het begin van het seizoen zie je ze toekomen met de vraag of ze het gingen redden, maar dan maken ze opnieuw zo’n stappen. Enkel Julie, Aline, Imke en ik zaten er al meer dan twee jaar bij in de A-ploeg.”