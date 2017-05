Straf: jonge speelsters van Lierse mogen opnieuw naar prestigieus toernooi in Stockholm

De meisjes van Lierse hadden vorig jaar een achtste plaats behaald op de Lennart Johansson Trophy in Stockholm. In de groepfase wonnen ze dan wel twee wedstrijden, toch werden ze nipt vierde in de poule.

Hun mooie resultaten van toen hebben de organisatoren er nu toe aangezet om Lierse gewoon opnieuw uit te nodigen. Teams als PSG, Espanyol, Kopenhagen en Helsinki zullen voor de bijl moeten.

Op 26, 27 en 28 mei gaat het toernooi door in Stockholm. Opmerkelijk: net die periode zal ook de Europa League-finale worden gespeeld in Zweden, dus komen de werelden samen.