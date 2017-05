Super League met zes? "Er was helemaal geen interesse"

Kent u Bernie Ibini-Isei nog? De 24-jarige rechtsbuiten streek in de zomer van 2015 bij Club Brugge neer. Bijna twee jaar later vertrekt de Australiër met Nigeriaanse roots...

KV Mechelen ging met de billen bloot in eigen huis tegen het verrassende Waasland-Beveren. Vooral scheidsrechter Dierick was achteraf de gebeten hond. "Hij kan beter gaan v...

Stef Peeters was in de reguliere competitie de man die bij STVV alle aandacht naar zich toe zoog. In de play-offs is de middenvelder door een blessure op het achterplan ger...