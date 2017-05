Nog geen titelfeestje in Duitsland, Odeurs wel al gered

Atlético geeft Vicente Calderon waardig afscheid van Europa, maar Real Madrid gaat naar de finale Juventus komt in de finale van de Champions League Real Madrid tegen. Het leek nochtans even een spookavond te worden voor de laatste Europese match in het Vicente Calderon...

De titel kan nu echt niet meer mislopen voor Beerschot Wilrijk Beerschot Wilrijk gaat al zeker naar 1B en nu kan ook de titel eigenlijk niet meer mislopen voor De 'Mannekes'. In Heist op den Berg gingen ze overtuigend winnen met 1-5.

OFFICIEEL: Deze twee spelers vertrekken op de Freethiel De kans is zeer reëel dat Waasland-Beveren volgend seizoen weer een metamorfose zal ondergaan. Twee huurlingen zullen er alleszins niet meer bij zijn.

Heeft Preud'homme nog hoop? "Zelfs als we zondag Anderlecht kloppen, dan zegt dat nog niets" Voordat Michel Preud'homme zondag Anderlecht in de ogen kijkt, was de trainer van Club Brugge te gast bij Proximus 11+ om de Champions League te volgen. Maar tussendoor had...

Anderlecht probeert de titelstress af te houden: "Makkelijk is dat niet met die extreme media-aandacht" Zondag is D-Day voor de twee grote titelkandidaten, zonder twijfel. Anderlecht kan dan al kampioen worden, maar bij verlies komt Club Brugge tot op één puntje. De spanning ...

Als Beerschot Wilrijk kampioen wordt, gaan ze Antwerp achterna Wat een voetbaljaar voor Antwerpen! Meerdere clubs hebben de titel al gepakt en daar komt wellicht Beerschot Wilrijk nog bij. Als het hen lukt, staat er net zoals bij Antwe...

Retour voor Perbet? "Niet eens zeker dat Gent hem wel wil laten gaan" Jérémy Perbet is er in Gent niet echt in geslaagd om zich door te drukken ondanks zijn knappe statistieken. Een vertrek ligt dus in het verschiet en ex-club Charleroi is to...

FIFA zet Izquierdo en twee Rode Duivels in Team van de Week én doet een grote aankondiging Zoals elke woensdag brengt FIFA 17 een Team van de Week uit en die spelers krijgen een zogenaamde 'inform' met verbeterde eigenschappen. Deze keer zitten er weer drie beken...