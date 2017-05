EK-voorbereiding krijgt vorm

Vanaf 6 juni komen de speelsters samen, al houden ze een dagje eerder al een Urban Trail in Hasselt. Voor 6 juni zullen vele speelsters ook wel al eens samenkomen en hun testen afwerken.

Een oefenwedstrijd tegen Japan op 13 juni werd al gefinaliseerd, later in de campagne trekken ze ook nog naar Frankrijk voor een duel in Montpellier op 7 juli.

Er wordt nog gedacht aan een kleine, buitenlandse stage in een zuiders land en mogelijk wordt er nog een extra oefenwedstrijd gespeeld in de lange voorbereiding op D-day: 16 juli 2017, als in Doetinchem Denemarken op het programma staat.