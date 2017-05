Opmerkelijke transfer in de Super League voor Davinia Vanmechelen

Hazard wil Ronaldo en Messi van hun troon stoten: "Waarom zou me dat niet lukken?" Chelsea kan vanavond kampioen worden als ze winnen op bezoek bij West Bromwich Albion. Eden Hazard nam zijn ploeg dit seizoen op sleeptouw, maar ondanks alle geruchten denk...

Tielemans wil zondag de klus klaren: "Een punt is goed, maar wij willen er drie" Youri Tielemans mocht voor de verplaatsing naar Brugge even zijn relaas geven. Even, want veel had hij er niet echt over te zeggen. Wel dat Anderlecht zondag de klus wel ge...

Preud'homme spreekt klare taal over afwezigheid Izquierdo en heeft goed nieuws over andere winger Club Brugge moet zondag winnen van Anderlecht om nog kans te maken op de landstitel. Vrijdag deelde coach Michel Preud'homme belangrijk nieuws mee omtrent twee steutelpionn...

Politiek is tegenstrijdigheden beu in Leuven: "De farce heeft lang genoeg geduurd" Het perscommuniqué van de Vlaamse investeerders woensdag over het verloop van de overname-onderhandelingen met OH Leuven was een duidelijk signaal. Ze hoopten op respons va...

Ongelooflijk: dit is de best betaalde speler ter wereld (met bijna een miljoen per week) De bestbetaalde speler ter wereld is niet Lionel Messi, Cristiano Ronaldo of Carlos Tevez. Nee, de bestverdiende voetbalspeler is actief in China, bij Habei China Fortune.

'Tielemans heeft al getekend', daar reageert Youri zelf op Opvallend bericht in sommige media: Youri Tielemans zou al getekend hebben bij Monaco. We legden hem dat daarstraks voor en de net 20-jarige middenvelder schoot in de lach:...

Brusselmans weet nu al wat het zondag wordt in Club - Anderlecht: "Ze gaan helemaal ten onder en deze speler maakt hattrick" Club Brugge en Anderlecht nemen het zondagnamiddag tegen elkaar op in een erg belangrijk duel om de titel. Als het van Herman Brusselmans zal afhangen, dan is het nu al dui...

'Straf gerucht: Tielemans heeft al getekend bij deze club' Youri Tielemans kroonde zich maandagavond nog tot Ebbenhouten Schoen. De laatste individuele prijs die hij zal winnen in België, want deze zomer vertrekt de pas 20 geworden...