Vrouwen Standard in de bloemetjes gezet op Sclessin

Rusten met 0-1 voor Gent in bekerfinale - beelden hier! Anderlecht en AA Gent hebben beiden naast de titel gegrepen in de Super League, maar toch kunnen ze nog een prijs pakken. En wel in ... Mechelen.

Johan Boskamp ziet het groots: "Antwerp zit daardoor dicht tegen de huidige top 3 aan en zal dan voor de prijzen meedoen" Royal Antwerp FC is volgend seizoen de nieuwkomer in eerste klasse. De oudste club van het land is een meerwaarde voor de Jupiler Pro League, weet ook Johan Boskamp.

Man City springt weer haasje over met Liverpool, Kompany en De Bruyne naar plek 3 Daags na de titel voor Chelsea ging het voetbal in de Premier League gewoon door. Zaterdagmiddag deed Manchester City een uitstekende zaak in de klassering.

Ajax rekent op voormalige Anderlecht-flop, die nu wel potten breekt Feyenoord ontvangt zondag Heracles en Ajax trekt naar Willem II. De Rotterdammers moeten winnen, maar in Amsterdam rekent men op een ex-Anderlecht-speler om hen toch nog st...

Vier Belgische topclubs strijden om zijn handtekening, maar moeten eerst wel eens dit bedrag op tafel leggen Belgisch, jong en polyvalent, heel de nationale top zit achter de veren van Jordi Vanlerberghe. En bij KV Mechelen zien ze het graag gebeuren, want ze zitten in een win-win...

Preud'homme zag gretige Butelle: "Heel scherp op training" Michel Preud'homme verraste vorige week vriend en vijand door niet Ludovic Butelle, maar wel Ethan Horvath onder de lat te zetten in Charleroi. Hoe gaat het ondertussen met...

Trouwe luitenant van Weiler op het veld wekt nu ook Engelse belangstelling op Anderlecht zal deze zomer weer heel wat personeel zien vertrekken. Youri Tielemans staat al zo goed als vast, maar er gaan er nog volgen. Van eentje verwachtten we het niet...

Marc Degryse kritisch voor de transferpolitiek van Club Brugge: "Dat bewijst waarom ze alsnog Mbokani wilden halen" Club Brugge hield dit seizoen op Thomas Meunier na zijn kampioenenploeg bij elkaar. Bij blauw-zwart dacht men dat dit zou volstaan om een even sterk seizoen te draaien. Maa...

'Manchester United zet geheim superwapen in om Lukaku te overtuigen' Tot er officieel nieuws is, zullen er veel speculaties blijven bestaan over de transfer van Romelu Lukaku. Wordt het Chelsea of wordt het Manchester United? Of toch nog een...