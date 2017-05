Waanzin: intrede van de Beker van BelgiÃ« zorgt voor vreugdetaferelen in Gent

Waanzin: intrede van de Beker van België zorgt voor vreugdetaferelen in Gent Tweet door Redactie vanuit Wondelgem

Foto: © Patje Cosyn De KAA Gent Ladies hebben de Beker van België gewonnen. En dat mocht uiteraard gevierd worden. Thuishaven Neptunus in Wondelgem werd dé place to be voor een groot feest. En ja, de bekerwinnaars werden opgewacht in de stijl van de mannen toen ze kampioen werden. Het duurde nog een tijdje voor de Gent Ladies vanuit Mechelen terug konden reizen naar Wondelgem. Dat had ook veel te maken met de dopingcontrole na de bekerfinale. Daarna trok de bus naar de rand van Gent, waar het feestje voor de bekerwinnaars echt kon gaan beginnen én tot in de late uurtjes verder gaan. Mooiste moment was misschien wel de intrede van de Beker in Gent, waarbij een schare fans de bus van de Ladies hadden opgewacht om zo de beker letterlijk en figuurlijk binnen te halen. Enkele sfeerbeelden:

