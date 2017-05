Coryn met hattrick, Lille kampioen en naar Ligue 1

Visser verdedigt beslissingen: "Ik ben hier niet om alleen populaire beslissingen te nemen" Met een afgekeurd doelpunt voor Gent, een buitenspelgoal van Charleroi en twee rode kaarten had Lawrence Visser heel wat werk in de clash tussen AA Gent en Charleroi. Hij s...

Liverpool laat zien waarom het thuishoort in de top vier, met ook een doelpunt van Origi (mét beelden) Chelsea kroonde zich al tot kampioen, maar onder hen kan er nog heel wat verschuiven. Liverpool wil koste wat kost naar de Champions League en deed met dat opzet wel een he...

Napoli springt over Roma dankzij 25ste goal en assists van Mertens en wordt Juventus zondagavond kampioen? De topper van de speeldag in Italië is uiteraard AS Roma-Juventus, die begint om 20u45. Juventus kan dan kampioen worden, maar ook Roma heeft punten nodig als het tweede wi...

Weiler met serieuze verrassing in zijn elftal: geen Teodorczyk, de elf van Club Brugge zijn er ook Club Brugge-Anderlecht, het is altijd al een speciale match, maar vandaag toch nog een stuk meer. De wedstrijd staat bol van de spanning. De fans van blauw-zwart willen er ...

VIDEO: Eén van de grootste Nederlandse stylisten ooit kan het op 48-jarige leeftijd nog steeds: kijk en geniet Iedereen zal wel al eens gehoord hebben van Dennis Bergkamp, ook de jongere lezers. Als u een compilatie wil van zijn mooiste goals, zet u dan even neer, want het kan even ...

Gent raakt niet voorbij tien Zebra's en mag Champions League bijna vergeten AA Gent heeft na de nederlaag bij Oostende niet kunnen aanknopen met de zege. In een tumultueuze partij met een afgekeurde goal, twee rode kaarten en een buitenspelgoal, bl...

Mercier hard: "Sommigen denken dat de vakantie al begonnen is" KSV Roeselare kon gisterenavond niet winnen van Sporting Lokeren. De thuisploeg schoot zichzelf in de voet met enkele defensieve blunders. Arnauld Mercier had dat natuurlij...