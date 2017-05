Dolle vreugde bij speelsters Gent na binnenhalen Beker: "Ik geef hem niet meer af"

Dolle feestvreugde op het veld en daarna ook nog in de douches, vooraleer de bende naar Wondelgem trok om daar vrolijk verder te vieren. Avond werd nacht, de rest is geschiedenis.

"Uiteraard zijn we heel tevreden. Al bij al was het wel verdiend, maar goed: we willen dit gewoon echt vieren. Snel thuiskomen? Dat zal er zeker niet inzitten", kondigde Chloe van Mingeroet aan.

"Dit doet heel veel deugd. Een beker winnen is altijd speciaal. We wilden er volop voor gaan en als je hem dan kan binnenhalen, dan moet je gelukkig zijn", was ook Elke Van Gorp gelukkig.

Net als de rest van de speelsters overigens. De jeugdigheid van de Buffalo's, maar evenzeer de drive. "Ja, ik ben de Beker even kwijt, maar de rest van de avond geef ik hem niet meer af", kirde kapitein Evrard nog.