Ook dat is vrouwenvoetbal: bekerfinale voor meer dan 34000 toeschouwers

Herpakt Gent zich? Vanhaezebrouck hoopt alvast van wel: "Tegen Oostende heeft niet iedereen er alles aan gedaan, ze moeten zich bewijzen" Hein Vanhaezebrouck neemt het deze middag met AA Gent op tegen Charleroi. Hij probeert er de teleurstelling van de partij tegen Oostende weg te spoelen, maar geeft aan dat ...

Hamalainen komt helemaal los bij Essevee: "Dát is het verschil" Brian Hamalainen was samen met Sander Coopman dé uitblinker bij Zulte Waregem in de zege tegen KV Oostende. De linksback mocht zich offensief helemaal uitleven.

"Beerschot-Wilrijk mocht kampioen spelen, maar niet op deze manier" Kevin Janssens leek zaterdag nog even roet in het eten te gooien voor Beerschot-Wilrijk, maar zijn goal volstond niet. Na afloop van de wedstrijd was hij snoeihard voor de ...

Mister Michel in grote vorm én met uitdaging richting Mannaert Club Brugge - Anderlecht? Het kan dé beslissende wedstrijd worden in de strijd om de titel. Dat heeft ook Michel Verschueren begrepen, die op twitter de ene na de andere pl...

"De fans scandeerden mijn naam, dus ik denk dat ik mijn kans gegrepen heb" KSV Roeselare ging gisteren de boot in tegen Sporting Lokeren. Emile Samyn zal de wedstrijd echter niet snel vergeten. Het was de eerste basisplaats voor de jonge West-Vlam...

Waanzin: intrede van de Beker van België zorgt voor vreugdetaferelen in Gent De KAA Gent Ladies hebben de Beker van België gewonnen. En dat mocht uiteraard gevierd worden. Thuishaven Neptunus in Wondelgem werd dé place to be voor een groot feest. En...

Weiler mag zelfs de titel missen: "We gaan in elk geval met hem door" Het verhaal gaat dat Herman Van Holsbeeck en Roger Vanden Stock ergens in november samenzaten met René Weiler en de illustere woorden spraken: "De enige twee die nog in je ...