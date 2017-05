"Dat was er eentje recht uit het boekje": bekijk de heerlijke goals uit de bekerfinale

“We hebben mentale weerbaarheid getoond én we winnen uiteindelijk knap", aldus coach Dave Mattheus na de overwinning in de finale van de Beker van België.

"De 2-1 was een enorm knap doelpunt. Als je zoiets ziet? Daar zit je weken op te trainen en te focussen. Veel meer kan je niet verwachten in een bekerfinale."

We laten u graag nog even de vier doelpunten uit deze bekerfinale zien. En daar zitten wel degelijk enkele absolute pareltjes tussen. Geniet even mee: