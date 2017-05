Club Brugge klopt Sibret en mag nog een beetje dromen van promotie

In de strijd tussen Sibret en Club Brugge werd de eerste wedstrijd in Sibret gespeeld en het werd een 1-1 gelijkspel. In eigen huis maakte blauw-zwart het dan weer af: 3-0.

Het is hoogst onduidelijk of de winnaar van het dubbel duel naar eerste nationale zal promoveren, want normaal gezien komt er geen extra plaats vrij in die reeks.

Tongeren en Cercle Brugge hoefden in de play-downs niet meer tegen elkaar te spelen: beide teams zijn gered. Olsa Brakel - Anderlecht ging ook niet door, omdat paars-wit zeker daalt door de degradatie van Anderlecht B naar tweede klasse. Wolvertem-Merchtem won de heenmatch overtuigend van Wolfsdonk (5-0) en speelde in de heenmatch 1-1 gelijk. Mogelijk degraderen echter beide teams.