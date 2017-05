Kampioene Sarah Wijnants over titelstress: "Gewoon naar school, maar moeilijk concentreren"

"Het was een andere soort stress dan vorig seizoen in de wetenschap dat het tegen Tienen was de laatste speeldag, maar ik had wel nog altijd genoeg zenuwen", aldus Wijnants.

"Ik had 's morgens naar iedereen al een berichtje gestuurd dat ik stress had, want het is nooit zeker dat je de wedstrijd tot een goed einde kan brengen. We waren wel zelfzeker dat we het tot een goed einde gingen brengen, maar het moet nog altijd gebeuren."

1 slechte test op een jaar, dat zal wel meevallen zeker?

En hoe loopt zo'n westrijdvoorbereiding op een titelmatch? Anders dan je zou denken: "De voorbereiding op de match was zoals altijd, want ik ben gewoon naar school geweest. Maar de concentratie was niet op en top. Je denkt aan die match en je wil zelfs niet de opwarming doen, maar gewoon aan die match beginnen."

"Ik had die vrijdag van de titelmatch ook een test, maar ik denk niet dat die erg goed is gegaan. Ach, als het maar 1 keer op een jaar is, dan zal het nog wel allemaal meevallen zeker?”