Blessuretijd - pakkende reportage over terugvechten na een tegenslag

Worm heeft voor haar studie, Media, informatie en Communicatie, een documentaire gemaakt. De strekking van het verhaal was in eerste instantie de weg naar het Wereldkampioenschap voor Vrouwen en het spelen van een WK.

Knieblessure

Twee jaar geleden, vlak voor het WK liep zij een zware knieblessure op en gooide roet in het eten. Een lang revalidatietraject volgde. De documentaire bevat een uniek verhaal over een topsportster. Van het toeleven naar een groot toernooi, het oplopen van de blessure, de revalidatie met ups and down tot uiteindelijk het succesvol terugkeren op niveau. Dat laat Worm weten in een persbericht.

Nu strijdt ze opnieuw bij Twente én de Oranje Leeuwinnen, deze zomer krijgt ze dus een nieuwe kans om zich te laten zien op een groot toernooi. Dat zal ze dan doen op het EK in eigen land, waar ook onze Belgian Red Flames een tegenstander zijn van Worm & co. De prachtige docu kan u hier bekijken: