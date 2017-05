Flames van de toekomst kloppen nu ook KroatiÃ«

Anderlecht trekt aan de alarmbel na middelvinger van Teodorczyk richting Club Brugge-fans Een middelvinger voor de fotograaf eerder in de week, en eentje voor de Club Brugge-fans bij aankomst op Jan Breydel. Lukasz Teodorczyk liep er niet bepaald happy bij de jo...

Is dit de club die Foket voor een schijntje komt weghalen bij Gent? Thomas Foket gaat deze zomer zo goed als zeker AA Gent verlaten. De flankspeler weigerde zijn contract te verlengen bij de Buffalo's en hoopt op een transfer naar Italië. E...

Mitrovic op zijn hoede: "Ik zag Zulte Waregem zaterdag spelen, die zijn echt goed" Het mag duidelijk zijn, de 1-1 tegen Charleroi frustreerde Gent. Niet enkel omdat zo de derde plaats nog niet helemaal binnen is, maar ook omdat de Buffalo's in principe to...

Fnuikt dit de kansen op Europees voetbal voor Genk? Man in vorm zijn seizoen is voorbij Racing Genk staat er goed voor in de race om Europees voetbal. De Limburgers lieten het beste voetbal van play-off 2 zien en wonnen hun groep zonder noemenswaardige tegenst...

Anderlecht gaat ook voor de euro's in Charleroi: 14 miljoen op het spel Anderlecht speelt morgen voor de titel in Charleroi. De zenuwen zullen strak gespannen staan. Niet enkel op het veld, maar ook ernaast. Voor het bestuur betekent de titel i...

1B volledig in handen van buitenlanders? Ook Beerschot-Wilrijk lonkt naar vreemde geldschieters Het is me wat in 1B: zowat elke club heeft er buitenlandse investeerders aangetrokken. Gisteren werd nog bekend dat OH Leuven de deal met de Thaise investeerders rond had. ...

Bizarre blunder op het Lisp: ref Lambrechts merkte niet op dat Lierenaar ontbrak, STVV profiteerde meteen met de gelijkmaker STVV boog dinsdagavond een scheve situatie bij Lierse na rust helemaal om. Al in de eerste minuut van de tweede helft volgde de gelijkmaker, zij het met de nodige meeval.

Manchester United gaat het weer doen: speler verkopen voor 2,5 miljoen en hem terugkopen voor... 32 Manchester United heeft onder andere onder Louis van Gaal verschillende spelers zien vertrekken die later doorbraken. Ze hadden zoiets al eens met Paul Pogba, maar blijkbaa...