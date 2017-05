Imke Courtois geeft toe: "Steak-friet voor de wedstrijd vroeger"

Kortrijk en Lokeren zorgen voor zinderende match met acht(!) goals Even leek het een saaie pot te worden, daar in Kortrijk, maar KVK en Lokeren deden hun best en scoorden maar liefst acht keer!

Kampioen Beerschot-Wilrijk peuzelt Dessel helemaal op in galamatch Kersvers kampioen Beerschot-Wilrijk heeft in de galawedstrijd tegen Dessel flink uitgehaald. Woensdag klopten de Mannekes hun enige overgebleven titelconcurrent met 1-2, va...

Genk blijft maar winnen en pakt 25 op 27 Ook Roeselare ging woensdagavond onderuit in de Luminus Arena. Genk won, zonder het gaspedaal volledig in te drukken, eenvoudig met 3-1.

Negatief imago is maar een fabeltje: "De supporters van Standard respecteren me" Silvio Proto was in zijn dagen bij Anderlecht waarschijnlijk de speler die bij de Standard-supporters de meeste haatgevoelens opwekte. Maar volgens hem is dat een verkeerd ...

De liefde tussen Foket en Italië is wederzijds, maar is dat wel een slimme zet? De kans dat Thomas Foket volgend seizoen nog bij AA Gent speelt, lijkt met de dag kleiner te worden. De Buffalo's zouden hem nochtans graag houden, maar Foket koos ervoor o...

VIDEO: Emotioneel afscheid voor Pavlovic in laatste thuismatch Bij KV Kortrijk werd er voor de wedstrijd tegen Lokeren afscheid genomen van kapitein Nebojsa Pavlovic. Hij speelde in totaal acht seizoenen voor de club.

Tielemans naar Monaco? Paars-wit clubicoon ziet het gevaar in: "Catastrofaal voor zijn evolutie" Youri Tielemans zal bij een vertrek hoogstwaarschijnlijk de duurste transfer in de Jupiler Pro League ooit worden. Monaco lijkt de favoriet om hem deze zomer in te lijven, ...

Barry Copa heeft nog plannen: "Het is het einde van mijn contract, maar niet van mijn carrière" Woensdag werd bekendgemaakt dat Barry Copa zijn contract niet verlengd na tien jaar bij Sporting Lokeren. Maar dat hoeft niet te betekenen dat de 37-jarige Ivoriaan ook een...

Fans Malinwa danken hun helden, Ferrera geeft ontroering toe: "Altijd tranen in de ogen na een thuismatch" Het seizoen van net niet was het voor KV Mechelen. Zevende in de competitie en nu ook net geen finale van play-off 2 - behoudens een mirakel op Stayen. Maar de fans dankten...