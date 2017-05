DiÃ«tist? Zeg maar Gino: "Hebben ze schrik van mij? Ik ben nochtans helemaal niet streng"

Diëtist? Het is een woord dat niet echt in de mond wordt genomen door de Flames of de omkadering. Het gaat om Gino-uren. Om niemand zich slecht te doen voelen, want het is niet voor iedereen even leuk. En toch: schrik moet je van Gino Devriendt niet hebben.

“Hebben ze schrik van mij? Dat zal dan wel te maken hebben met de vetpercentages. Ik ben nochtans helemaal niet streng. Integendeel: ik probeer iedereen heel individueel te benaderen, want iedereen heeft genetisch gezien een ander profiel”, klonk het in Over Eten bij Danira en Kobe.

“Voor sommige meisjes is 16% een perfect vetpercentage, bij anderen kan dat ook gewoon 18% zijn. Sommige mensen zijn genetisch gezien slank, die kunnen veel eten – want ze hebben een hoog metabolisme. Anderen kweken erg snel spieren – denk maar aan Lukaku – en dan zijn er ook nog die veel sneller bijkomen.”

“Het grote gevaar is dat men enkel naar gewicht en vechtpercentages kijkt. Als er achterliggend een slechte voeding is, dan kunnen ontstekingen, maag-darmproblemen of slechte prestaties opduiken. Ook te hoge cholesterol kan bij slanke personen.”