Red Flames U19 bereiden zich voor op belangrijke eliteronde met dÃ©ze selectie

Om te beginnen zijn er deze week een drietal trainingen in Tubeke. Volgende week trekt de selectie dan naar Hongarije, waar het in de eliteronde naast het thuisland ook Spanje en Rusland moet bekampen.

Dat is een zeer moeilijke loting en het lijkt erop dat groepswinst nodig zal zijn om het EK in Noord-Ierland te halen, want er is al een beste tweede die 4 op 6 pakte tegen de nummers 1 en 3 uit de reeks.

De KBVB maakte een uitgebreide selectie bekend voor de trainingen waaruit een definitieve selectie later zal bekend gemaakt worden. Standard levert 5 speelsters af, net als OH Leuven en Gent zelfs zes. Het EK zelfs wordt van 8 tot 20 augustus gespeeld.