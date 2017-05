Wat nu? Minstens vijf basisspeelsters vertrekken bij Standard Tweet door Redactie



Foto: © Louis Evrard Standard werd kampioen dit seizoen in de Super League, maar volgend jaar lijkt het opnieuw zonder flink wat sterkhouders verder te moeten. En dus wordt het opnieuw puzzelen. Aan uitgaande zijde lijkt het - net als vorig seizoen overigens - opnieuw een echte exodus te gaan worden. Sanne Schoenmakers en Imke Courtois stoppen in ieder geval met voetbal, dus zij zullen moeten worden vervangen. Verder verdwijnen met Davinia Vanmechelen (naar Racing Genk), Julie Biesmans (meer dan waarschijnlijk naar het buitenland) en Sarah Wijnants (Anderlecht?) nog enkele sterkhouders. Het zal dus opnieuw puzzelen worden op de Académie Dreyfus. Een voordeel: dit seizoen deden ze dat ook met succes. Aan inkomende zijde lijken met Gelders en Wiard alvast twee troepen van Anderlecht af te komen.

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@voetbalkrant.com.