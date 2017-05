Ons team van speeldag 28 in de Super League: Standard hofleverancier, Gent, Genk, Heist erin en 'eerbetoon' aan Tienen

Doelvrouw

In doel hadden we deze keer flink wat keuzes. Uiteindelijk viel het kwartje toch opnieuw richting Lynn Senaeve, die op haar eentje Heist in de wedstrijd hield tegen Gent en zo voor spanning zorgde. Senaeve speelde een prima seizoen.

Verdedigsters

Lore Vanschoenwinkel was een lichtpuntje bij Genk tegen OH Leuven, terwijl Marinucci voor Standard opnieuw gretig haar werk deed op de linkerkant. Verder wilden we graag Tienen een mooi afscheid gunnen uit de Super League. Tegen de Rouches vochten ze als 11 leeuwinnen tegen de overmacht, faut-le-faire.

Middenveld

Van Eynde en Wijnants heersten op de flanken voor de 0-17 in Tienen, terwijl beide zusjes Van De Goor hier hadden kunnen staan - we hebben ze dan ook samen genomineerd. Ook Dhont en de ingevallen Van Gorp bij Gent deden het prima.

Aanvalsters

Centraal voorin kiezen we voor de scorende Calleeuw voor Genk én voor Aline Zeler, die nog eens voorin mocht aantreden en er prompt zes maakte voor haar team tegen Tienen.

Het team ziet er dan als volgt uit: