Zesde opeenvolgende bekerwinst voor Lyon

Foto: © photonews In het vrouwenvoetbal pakte Lyon vorig jaar de treble. En ook dit seizoen lijkt dat mogelijk een optie te zijn en te blijven. 2 op 3 is al binnen. De titel in Frankrijk? Dat was ook dit seizoen geen probleem voor het sterrenensemble van Lyon. En sinds vrijdagavond mogen ze ook de Franse Beker bijschrijven op het erelijstje. Het was al de 11e titel op rij en nu ook de 6e Franse Beker op rij. De dominantie van Lyon is dus totaal, al hadden ze het niet onder de markt tegen grote concurrent PSG. Het werd uiteindelijk 1-1 en dus moest er een lange penaltyreeks komen. Ada Hegerberg schoot daarin de beslissende binnen, goed voor een 7-6 overwinning. In de finale van de Champions League neemt Lyon het op tegen ... PSG.

