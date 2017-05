Nummer 1 van de Flames ook volgend jaar in Duitsland

Dit seizoen lag Odeurs lange tijd in balans met de ervaren Kathrin Längert, maar die houdt er na dit seizoen op 29-jarige leeftijd mee op als keepster.

Odeurs zelf was dit seizoen ook enkele maanden geblesseerd, maar mocht toch in 8 van de 22 competitiewedstrijden in doel staan. Daarin was ze goed voor één clean sheet en enkele heel goede prestaties.

Volgend seizoen zal ze opnieuw uitkomen voor de Duitse middenmoter, meer dan waarschijnlijk zal ze na het huidige seizoen én het EK in Nederland dan de nummer 1 zijn.