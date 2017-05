Dames KV Mechelen blijft zich maar versterken: daar is 9e aanwinst al!

Liesl Dupont is aanwinst nummer 9 voor Malinwa. De aanvalster komt over van OH Leuven. Afgelopen seizoen kwam ze tot 374 speelminuten in de Super League bij de Leuvense club.

De 22-jarige tekende op de familiedag afgelopen zondag haar contract bij geel en rood. "Namens de hele club heet het webteam ook deze nieuwkomer hartelijk welkom bij De Club van Geel en Rood", klinkt het op de webstek van de Malinwa Dames dan ook trots.

Inge Heiremans kwam over van Heist, ook al uit de Super League. Ook gewezen doelvrouw Kelly Ickmans, Julie Buelens, Annet Heuten, Aike Reijniers, Lara Rosseel, Floor Uytterhoeven en Yana Wauters kwamen eerder al naar Malinwa.