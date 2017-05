Dit is ons team van het seizoen in de Super League

Doelvrouw

In doel kiezen we voor Lynn Senaeve, die Heist meermaals punten opleverde in diverse wedstrijden. Ze kon zich uiteraard meermaals opmerken. Nicky Evrard liet het minste doelpunten binnen dit seizoen en is dan ook ons back-up-plan.

Verdedigsters

Centraal achterin kiezen we voor Silke Vanwynsberghe en Britt Vanhamel, die beiden dit jaar lieten zien dat ze wel degelijk nog niet mochten worden afgeschreven. Ze kwamen van ver, maar deden het goed. Met Heleen Jaques (7 goals) en Aline Zeler (9 goals, 2 assists) deden ook de ervaren vrouwen het prima afgelopen seizoen.

Op de backs? Laura Deloose van Anderlecht en Sarah Wijnants van Standard. Zeker die laatste heeft ons met 7 goals én 10 assists (!) laten zien dat ze klaar is voor de absolute top. Schaduwen doen we het omgekeerd, met Van Den Abbeele en Marinucci.

Middenveld

De driehoek op het middenveld kiezen? Geen makkelijke opdracht, want er waren dit seizoen veel goede initiatieven merkbaar in die zone. Met Van Elien Wynendaele, Riete Loos en Davinia Vanmechelen beseffen we eens te meer dat kiezen verliezen is ...

Want Tine De Caigny toonde na Nieuwjaar heel goede dingen en ook Elke Meers (Tienen), Julie Biesmans en een erg sterke Yuna Appermont (beiden Standard) stonden op de nominatielijst. En Lien Mermans is ook niet zomaar Belgian Red Flame ...

Aanvalsters

In de aanval viel ons oog op Amber Maximus (13 goals, 5 assists en lange tijd out), Elena Dhont (5 goals, 9 assists) en uiteraard topschutster Sanne Schoenmakers van Standard. Zij maakte er 26, liefst twaalf meer dan de eerste achtervolger. Ook Daniëls en Van Kerkhoven stonden dicht bij het team.

Het team ziet er dan als volgt uit:

Schaduwelftal: Evrard, Jaques, Zeler, Van Den Abbeele, Marinucci, Biesmans, Appermont, De Caigny, Meers, Daniëls, Van Kerkhoven