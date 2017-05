Heist blikt terug: "Met de middelen die we hebben een prima seizoen"

“Met de middelen en de kern die we hebben, draaiden we een goed, zelfs prima seizoen. We haalden de punten tegen OH Leuven en Tienen die we wilden halen”, aldus Inge Heiremans in gesprek met Voetbalkrant.com.

“Maar ook tegen de topploegen wilden we wat punten pakken. Daar is het niet van gekomen en op een keer tegen Standard na hebben we ook onze wil niet vaak kunnen opleggen aan de topploegen. Dat zijn werkpunten naar de toekomst toe.”

Positief was dan weer de eeuwige vechtlust van Heist dit seizoen: “We hebben er het kopje voorgelegd en dat een heel seizoen lang. Als we iets vooropzetten, dan doen we dat ook uit. De drive is er het hele seizoen geweest.”