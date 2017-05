Zo kroonde Gent zich tot bekerwinnaar

In de finale wonnen de Gent Ladies met 3-1 van Anderlecht. Ze kwamen snel op voorsprong via Van Ackere, na de gelijkmaker van Van Kerkhoven waren het Missipo en Abdulai Toloba die voor de overwinning zorgden.

Het was opmerkelijk genoeg amper de tweede wedstrijd die de Buffalo's hoefden te spelen tegen een team uit de Super League. "Een beetje meeval met de loting hebben we wel gehad", was ook coach Dave Mattheus niet te beroerd om achteraf toe te geven.

In de halve finales wonnen ze met 0-3 bij eersteklasser Zulte Waregem, in de kwartfinales gingen ze met 1-4 winnen in en tegen Egem (ook een eersteklasser). Enkel in de 1/8e finales moesten ze zich voorbij OH Leuven knokken (3-1).