Brute pech voor Red Flame, die EK-droom in rook ziet opgaan

Ook Lien Mermans zal er namelijk niet bij zijn. De ervaren middenveldster van de KRC Genk Ladies moet de komende drie maanden zich onthouden van elke sport.

Bij testen op het nationaal oefencentrum in Tubeke kwam bij de Red Flame een ontsteking op een deeltje van de hartspier en hartvlies aan het licht, waardoor Mermans maandenlang niet mag sporten.

De ontgoocheling bij Mermans is logischerwijze enorm, want de speelster had erg uitgekeken naar het eerste EK met de nationale ploeg. Op dit moment komt gezondheid natuurlijk op de eerste plaats.