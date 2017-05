Deze Red Flames U19 vertrokken naar Hongarije

De selectie trok woensdag naar Hongarije, waar het in de eliteronde naast het thuisland ook Spanje en Rusland moet bekampen. Dat is een zeer moeilijke loting en het lijkt erop dat groepswinst nodig zal zijn om het EK in Noord-Ierland te halen, want er is al een beste tweede die 4 op 6 pakte tegen de nummers 1 en 3 uit de reeks.

De KBVB maakte de selectie bekend voor dit toernooi in Hongarije, met drie wedstrijden op zes dagen. Het EK zelf wordt van 8 tot 20 augustus gespeeld, plaatsing kan deze week worden afgedwongen.

Toloba, Dhont, Henneuse, Missipo, Seynhaeve en Van Belle zijn er bij namens AA Gent, Appermont, Gorniak, Lichtfus, Vanmechelen en Wijnants voor Standard. Verder zijn ook De Frère en Tison (Anderlecht), Guns en Raemdonck (OHL), Viane (Club Brugge), Soree (Florida) en Kerckhofs (Genk) zijn opgenomen in de selectie.