Het seizoen van net niet voor Anderlecht: "Start was onvoldoende"

“Als we dit jaar de titel niet pakken, dan misschien nooit meer”, gaf Laura De Neve ons voor het begin van het seizoen al aan. De ambities waren er, de kern was op papier de sterkste en de meest ervaren.

Vroeg in het seizoen gaf het echter al tien vermijdbare punten weg, een achterstand waar het nooit meer helemaal van herstelde. Wintertransfers De Caigny en Daniëls brachten extra daadkracht voorin, maar het werd uiteindelijk een tweede plek. “Het was zeker geen slecht seizoen, maar onze start was niet goed genoeg”, duidde Heleen Jaques.

Met 55 op 72 kan je in principe niet ontevreden zijn, maar als de Rouches door een gewonnen match meer de titel pakken, dan is dat jammer. Het zat paars-wit natuurlijk ook niet mee. Tegen Standard wonnen ze voor de Beker, maar speelden ze drie dagen later gelijk in de competitie.

En tegen Gent wonnen ze in de competitie, maar verloren ze de bekerfinale. “Jammer, want op die manier pakken we geen enkele prijs dit seizoen”, beseft coach Patrick Wachel. “Het is niet omdat we hen klopten in de competitie, dat het ook in de bekerfinale wel zou lukken. Gent was gretiger dan ons.”