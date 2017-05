Nederlandse wereldtopper kiest voor Engels avontuur

Miedema ruilde in 2014 Heerenveen in voor Bayern München, waarmee ze vorig seizoen kampioen werd en ook deze jaargang voetbal in de Champions League afdwong.

Maar voor de nog steeds maar 20-jarige Nederlandse spits was het tijd voor een nieuw avontuur. En dat vond ze bij ... Arsenal, een van de topclubs uit de Engelse competitie.

"Ik kan niet wachten tot ik bij de ploeg ben, zo fier ben ik", aldus Miedema via de sociale media in een reactie op haar handtekening bij de Engelse club.