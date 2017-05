Ook in BelgiÃ« succesverhalen van vrouwenteams die winnen in mannencompetitie

De meisjes van Lleida van 12-13 jaar hebben bijzonder veel talent. Van hun 24 wedstrijden wonnen ze er 21 en zo werden ze kampioen in een jongensreeks - met 16 punten voorsprong op de tweede.

Maar ook in ons land gebeurde het al eens dat een vrouwenteam kampioen werd in de jongensreeks. Met name de meisjes van Standard speelden het al klaar.

Zowel in de U14 als in de U16 werden ze in het recente verleden nog eens kampioen. Om maar te zeggen: talent is overal, ook in Luik. De doorstroming daarvan leverde de laatste jaren ook titels op in de Super League.