Essevee toont ambities met speelsters van Anderlecht Ã©n Club Brugge

Met Anne-Lore Scherrens en Elke Geeraert komen er twee topspeelsters over van Club Brugge, terwijl bij RSC Anderlecht Allison Verhoeven en Ulrike Declerck werden gehaald.

Een extra spits en een linksachter staat nog op het verlanglijstje van de eersteklasser, die vorig jaar in de middenmoot eindigde en dit seizoen toch iets hoger wil mikken.

"We ambiëren de linkerkolom in de Eerste Klasse en we blijven bouwen aan ons team. Ook de eigen jeugd zal daarbij haar kans krijgen. De omkadering zit al goed want dat is een van de redenen waarom ik voor Essevee heb gekozen. Nu moeten we Essevee nog meer op de kaart zetten: met mooi en verzorgd voetbal willen we de challenger zijn voor de huidige topclubs", klinkt het op de webstek van Essevee bij monde van nieuwe hoofdcoach Raymond Loose.

Annelies Vangheluwe zal dit seizoen uitkomen voor het beloftenteam in tweede nationale, dat ook al flink versterkte met Manon Lamotte, Amber Van beneden, Febe Dejonckhere en Machteld Vandenbroucke. De jaarlijse kick-off is voorzien op 15 augustus.